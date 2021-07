Le ministre de la Défense israélien à Paris mercredi pour évoquer Pegasus et l’Iran

27 Juillet 2021 à 11h05 | Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, doit se rendre mercredi en France où il rencontrera son homologue française Florence Parly, pour évoquer le dossier du logiciel d’espionnage israélien Pegasus, dont Emmanuel Macron aurait été une cible présumée, ainsi que la situation au Liban et la question du nucléaire iranien.



Des informations issues de l’enquête menée par un consortium de 17 médias, dont Le Monde et Radio France, ont imputé aux services de renseignements marocains des piratages ou tentative de piratages de téléphones, notamment à l’encontre du président de la République, par le biais de ce logiciel développé par le groupe israélien NSO. Le Maroc a démenti ce qu’il a qualifié d'”accusations infondées”.



Alors que des investigations ont été lancées la semaine dernière en France à ce sujet, Benny Gantz doit rencontrer mercredi la ministre française des Armées, Florence Parly, peut-on lire dans un communiqué officiel israélien.



Benny Gantz discutera de la crise au Liban et de l’évolution des discussions sur (la relance de) l’accord avec l’Iran (sur son programme nucléaire-NDLR). Il tiendra également la ministre informée des dernières informations au sujet de NSO”, est-il précisé.

