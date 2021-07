USA : 50 enseignants quittent un syndicat après une motion polémique sur Israël

27 Juillet 2021 à 16h03 | Le syndicat a qualifié l’État juif “d’État colonisateur” ; les professeurs de la City University à New York dénoncent un apparent rejet du droit d’Israël à exister



Au moins cinquante professeurs de la City University de New York (CUNY) ont quitté leur syndicat suite à l’adoption d’une résolution condamnant Israël.



Dimanche, le New York Post a cité James Davis, président du Professional Staff Congress, qui aurait déclaré que les enseignants avaient quitté le syndicat suite à cette résolution, ou qu’ils avaient signalé leur intention d’annuler leur adhésion. Le syndicat représente le personnel universitaire de la CUNY.



Davis a laissé entendre que le groupe tentait de faire revenir dans ses rangs les professeurs démissionnaires.

