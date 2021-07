Des journalistes iraniens ont « falsifié des rapports » pour minimiser les manifestations du Khuzestan

27 Mars 2021 à 19h25 | Dans un communiqué publié lundi, 55 journalistes travaillant pour des médias nationaux iraniens ont critiqué les autorités pour “avoir répondu par des balles et la répression” lorsque les habitants de la province du Khuzestan “ont protesté contre leur gestion inefficace du pays”. La déclaration a condamné ce qu’elle prétend être des rapports “falsifiés” et “commandés” sur les manifestations ainsi que des restrictions d’accès à Internet au Khuzestan.



La déclaration, signée entre autres par l’éminent militant politique Mehdi Mahmoudian, a circulé sur les réseaux sociaux ainsi que sur certains sites d’information. Les signataires ont critiqué des années de censure des médias et d’intimidation des journalistes « indépendants ».



Dans une référence apparente aux journalistes faisant des reportages pour des agences de presse semi-officielles ou affiliées aux Gardiens de la révolution telles que Mehr, Fars et Tasnim, les signataires ont affirmé que des journalistes « engagés » ont été envoyés au Khouzistan pour présenter un « récit falsifié de l’histoire du Khuzestan. .” Ces rapports ont minimisé les manifestations, fait référence à des “émeutiers” et nié qu’Internet ait été fermé.



Ces derniers jours, l’agence de presse Tasnim, qui est affiliée aux Gardiens de la révolution, a déclaré, sans fournir de preuves, que des « émeutiers » ont utilisé des fusils de chasse lors des manifestations, faisant des morts. Dans un communiqué publié mardi, le ministère du Renseignement a déclaré avoir arrêté des agents du Mossad, l’agence de renseignement externe israélienne, dans les régions frontalières occidentales avec une “grande cache d’armes et de munitions”, y compris des fusils de chasse et des grenades qu’ils avaient l’intention de fournir aux manifestants urbains.

