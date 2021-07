« La coordination russe avec Israël en Syrie a pris fin avec un nouveau gouvernement »

27 Juillet 2021 à 07h51 | Cette décision devrait avoir un impact sérieux sur la liberté d’opérations d’Israël en Syrie, les médias libanais citent un haut responsable russe disant que la coordination précédente avec Israël s’est arrêtée dès que Nétanyahou a quitté ses fonctions.



Moscou a décidé d’adopter une nouvelle stratégie en Syrie, ont rapporté récemment des journaux pro-syriens au Liban, une décision qui devrait avoir un impact sévère sur les intérêts de sécurité d’Israël.



Ces dernières années, Israël a bénéficié d’une liberté d’opérations presque totale dans l’espace aérien syrien, menant des frappes aériennes sur des cibles qui représentaient une menace pour la sécurité nationale, selon des rapports étrangers.



La nouvelle du changement de politique syrienne a été rapportée dans les médias libanais dont les commentateurs politiques de haut niveau ont des liens étroits avec le régime du président syrien Bashar Assad ainsi que des officiers supérieurs du quartier général militaire russe stationné en Syrie.



Selon les rapports, le mécanisme utilisé par le système de sécurité israélien et les forces russes pour la coordination à l’intérieur de la Syrie n’est plus utilisé. Le mécanisme avait été rendu possible grâce aux liens directs entre l’ancien Premier ministre et aujourd’hui chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou et le président russe Vladimir Poutine, qui étaient d’accord sur la nécessité d’empêcher l’Iran d’accroître sa présence en Syrie.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com