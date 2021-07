Comment la Chine prépare discrètement un débarquement massif à Taïwan

29 Juillet 2021 à 6h57 | Les visées de la Chine sur Taïwan, la seconde étant considérée comme une province temporairement perdue par la première, ne font aucun doute. Les préparations de l’empire du Milieu pour procéder à sa réunification non plus.



C’est logiquement par la mer que l’invasion pourrait avoir lieu, et Forbes explique comment Beijing avance discrètement ses pions dans les ports de l’île, tout en formant une flotte géante et temporaire de navires pour transporter massivement les troupes nécessaires à un tel coup de force.



Les plages de Taïwan risqueraient de ne pas suffire pour réussir un débarquement nécessairement massif –il est question, explique Forbes, de projeter une force de deux millions de soldats au minimum. Pour se doter d’une solide tête de pont, la Chine devra donc compter sur la prise de l’un des grands ports de l’île.



Aussi lentement que sûrement, elle prépare très activement le terrain, en profitant de la nature ouverte de l’économie taïwanaise pour y prendre des parts, s’immiscer dans ses infrastructures et y placer des fidèles du Parti communiste chinois, prêts à l’appuyer dans ses vélléités invasives.

