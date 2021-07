En Chine, un milliardaire critique du pouvoir condamné à 18 ans de prison

28 Juillet 2021 à 15h35 | L’entrepreneur Sun Dawu, critique régulier du pouvoir de Pékin, a été condamné mercredi à 18 ans de prison par un tribunal chinois. Il s’agit de l’une des sentences les plus lourdes prononcées ces dernières années par la justice à l’encontre d’un contestataire.



Après les dissidents, les hommes d’affaires chinois jugés trop critiques du pouvoir sont dans le viseur de Pékin. Le milliardaire chinois Sun Dawu, qui émet régulièrement des critiques contre les autorités, a été condamné à 18 ans de prison pour une série d’infractions et de malversations, a annoncé, mercredi 28 juillet, le tribunal populaire de Gaobeidian, ville de la province de Hebei, dans le nord du pays.



Le procès de ce médiatique patron autodidacte de 67 ans, dirigeant d’un groupe spécialisé dans l’agriculture, était jugé par ses défenseurs comme emblématique de la manière dont le régime communiste perçoit les puissants magnats du secteur privé.



Selon un communiqué du tribunal, Sun Dawu a été condamné à 18 ans de prison et à une amende de 3,11 millions de yuans (405 000 euros).



Cette lourde peine est justifiée par une longue liste de condamnations pour “exploitation minière illégale”, “occupation illégale de terres agricoles”, “entrave à la fonction publique”, “rassemblement d’une foule en vue d’attaquer des organes de l’État” ou encore “provocation aux troubles”. Cette dernière accusation, à l’intitulé vague, est souvent utilisée contre les opposants.

