Zemmour candidat “sous-marin” pro-Macron, ce complotisme autorisé…

28 Juillet 2021 | Le collectif “Les amis d’Eric Zemmour” ont colle dans 1000 villes, des affiches “ZEMMOUR PRESIDENT”. Ici a Levallois-Perret (92), le 2 Juillet 2021 © NICOLAS MESSYASZ/SIPA Numéro de reportage : 01026568_000002



Eric Zemmour serait-il un sous-marin du macronisme ? Entendons: sa candidature serait-elle téléguidée par Emmanuel Macron pour affaiblir celles de Marine Le Pen et du futur (ou la future) candidat(e) LR ? Crédible au premier abord, l’hypothèse suscite deux remarques.



La première est qu’il est assez piquant d’entendre ou de lire une telle hypothèse lorsqu’elle vient de l’établissement qui n’a de cesse de dénoncer le complotisme de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le système politico-médiatique au pouvoir. Nouvelle insulte stigmatisante, le complotisme compense avantageusement les deux lacunes des accusations de nazisme et de fascisme. Son caractère d’apparence sociologique englobe un champ d’application plus vaste que le seul aspect politique. En outre, il permet d’occulter la dérive des démocraties occidentales vers un autoritarisme étatiste à tendance sanitaire fondé sur une idéologie scientiste et progressiste et qui obéit à des intérêts financiers gigantesques, conjonction qui n’est pas dépourvue de tout lien avec ces deux régimes.

Lire l’article complet sur https://www.causeur.fr