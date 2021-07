« On a menti » : Emmanuel Macron fait un aveu surprenant

28 Juillet 2021 à 19h02 | Présent sur l’île de Moorea, en Polynésie, Emmanuel Macron a été interpellé par des militants d’une association luttant contre le nucléaire.



Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Polynésie. Mardi 27 juillet, en visite sur l’île de Moorea, le président de la République a été interpellé par une cinquantaine de militants d’une association antinucléaire qui lui ont réclamé de la transparence sur les essais nucléaires réalisés sur place. La demande a été “entendue” par le chef d’État. “Je ne peux pas vous demander d’avoir confiance en moi après qu’on vous [eut] menti si longtemps en ne partageant pas les informations”, a-t-il indiqué dans un premier temps, comme le relate Le Monde.



Puis, Emmanuel Macron a regretté le manque de transparence de la France sur ce sujet par le passé. “Je pense que la confiance, ça se construit en disant tout, en partageant la totalité, en étant beaucoup plus transparent et c’est vrai qu’on n’a pas fait le boulot jusqu’à présent”, a-t-il concédé. Et de compléter son propos : “Je m’engage à ce que les choses changent en termes de procédures d’indemnisation parce que c’est vrai que la loi de 2010 aujourd’hui laisse des gens dans la détresse, avec des procédures qui sont trop longues.”

Lire l’article complet sur https://www.gala.fr