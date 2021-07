Un restaurateur qualifié “d’idiot” par Macron dans un livre, perd son procès en diffamation

29 Juillet 2021 à 8h00 | La cour d’appel d’Amiens vient de débouter les propriétaires de la brasserie Les Sports, au Touquet, qui avaient assigné les auteurs d’un livre sur le couple Macron et les éditions du Seuil pour “diffamation et injure”.



C’est un petit livre qui a mis la station chic du Touquet, lieu de villégiature privilégié du couple Macron, en ébullition. L’été dernier, les journalistes Marie Huret et Renaud Dély publiaient Les Macron du Touquet Elysée-Plage (176 pages, Editions du Seuil), une enquête sur le “repaire secret” du président et son épouse. Au gré des indiscrétions, les auteurs évoquent notamment le café Les Sports.



Cette institution locale, très prisée des Macron, a réalisé 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice clos fin mai 2018, avec des spécialités telles que le Welsh Rarebit (croque-monsieur à la bière, 17 euros), ou la sole meunière (38 euros). La brasserie centenaire, naguère fréquentée par Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Philippe Noiret… a aussi changé de propriétaire en 2016.

