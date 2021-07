Israël va donner des permis de travail à 16 000 Palestiniens pour renforcer l’AP

28 Juillet 2021 à 15h49 | Environ 122 000 Palestiniens travaillent actuellement légalement en Israël et dans les implantations et leurs revenus sont importants pour l’économie de l’Autorité palestinienne



Le gouvernement israélien devrait augmenter le nombre de permis de travail accordés aux Palestiniens de Judée et Samarie, alors que les responsables de l’État juif appellent à renforcer l’économie chancelante de l’Autorité palestinienne.



16 000 nouveaux permis devraient ainsi être délivrés.



Selon le ministère de la Défense, l’instance militaire israélienne en charge des affaires civiles palestiniennes – connue sous le nom de COGAT – a fait part de cette intention aux hauts-responsables palestiniens, mercredi.

