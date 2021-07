Emmanuel Macron « flingue » le projet chinois de ferme aquacole à Hao

29 à 9h19 | Selon Emmanuel Macron, le projet de ferme aquacole de Hao, bien que soutenu par le Pays depuis plus de huit ans, n’est « pas une bonne idée ».



Le président du Pays, Édouard Fritch, au côté de Wang Chen lors d’une opération de contrôle des travaux préparatoires réalisés à Hao par le Pays pour accueillir la ferme aquacole : digue de protection, route de contournement… pour un coût estimé proche du milliard de francs.



Le président du Pays, Édouard Fritch, au côté de Wang Chen lors d’une opération de contrôle des travaux préparatoires réalisés à Hao par le Pays pour accueillir la ferme aquacole : digue de protection, route de contournement… pour un coût estimé proche du milliard de francs. (©archives)



«Je vois parfois des projets oserais-je dire « exotiques », aventureux, aux financements incertains, aux créations d’emplois improbables avec d’étranges investisseurs. Méfiez-vous ! Ça n’est pas une bonne idée. » Ces quelques mots d’Emmanuel Macron, prononcés mardi soir à la présidence lors de sa dernière allocution avant son départ de Tahiti, ressemblent à un enterrement en règle du projet de ferme aquacole de Hao. Le président de la République, sans nommer directement Pékin et ses ambitions dans la région Pacifique, n’a pas caché qu’il considérait toutefois ce projet comme une tentative de la Chine populaire d’avancer des pions en Polynésie française. Un projet pourtant soutenu depuis plus de huit ans par la commune de Hao et le gouvernement local, sans que l’État aie jusqu’alors trouvé à y redire…

Lire l’article complet sur https://actu.fr