Le géant Intel en Israël nomme pour la première fois un Arabe israélien en tant que vice-président

29 Juillet 2021 à 21h37 | Reda Masarwa, de la ville de Taybeh dans le centre d’Israël, a reçu une promotion pour devenir vice-président après 24 ans dans l’entreprise, a annoncé mercredi la société Intel.



M. Masarwa a commencé à travailler chez Intel après avoir terminé ses études à l’Université Ben Gourion. Ces dernières années, il a dirigé la construction d’usines de puces Intel, dirigeant une équipe de 150 ingénieurs et supervisant plus de 2.000 ingénieurs externes à l’entreprise.



Il est marié et père de quatre enfants et vit aux États-Unis avec sa famille depuis trois ans, a indiqué la société.



“Cette année m’a prouvé plus que tout l’importance de construire une équipe gagnante”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

