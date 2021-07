Un historien canadien collectionne et partage la musique juive nord-africaine

Le professeur Chris Silver a créé des archives uniques en leur genre regroupant 500 albums de chanteurs et musiciens juifs marocains, algériens et tunisiens



JTA — Le colis en provenance d’Estonie est arrivé. D’autres enregistrements plus rares de Malte et Tel-Aviv sont toujours en transit. Depuis son appartement de Montréal, Chris Silver traque les vendeurs sur eBay, et se prépare à revenir dans les marchés aux puces parisiens et les boutiques de Casablanca.



C’est de cette manière que Silver a amassé une collection de disques rares de l’époque prestigieuse musicale juive en Afrique du Nord de la première moitié du XXe siècle.



Le professeur Silver de l’Université McGill possède près de 500 albums de chanteurs et musiciens marocains, algériens et tunisiens. Il s’agit des premières archives de ce type

