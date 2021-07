Cyberguerre: Israël passé maître dans l’art d’utiliser l’arme informatique contre l’Iran

30 Juillet 2021 à 16h50 | ANALYSE – Tous les coups sont permis dans ce combat où il n’y a pas de distinction entre cibles militaires et civiles.



Ygal Unna, directeur général du cyberdirectorat national d’Israël: «Une nouvelle guerre a commencé.». AMIR COHEN/REUTERS



«Toutes les lignes ont été franchies, une nouvelle guerre a commencé»: ce constat inquiétant a été dressé par le général Ygal Unna. Le directeur général du cyberdirectorat national d’Israël est bien placé pour le savoir. Son rôle est précisément de mener un combat à l’arme informatique contre le programme nucléaire iranien et d’établir une muraille défensive pour mettre en échec les attaques iraniennes sur ce même front.



Cette mission se révèle de plus en plus difficile. Tous les coups sont permis dans ce combat où il n’y a pas de distinction entre cibles militaires et civiles. L’agresseur peut provoquer une paralysie générale aussi bien des forces armées que de toute la vie quotidienne et économique d’un État.



Pour le moment, Israël semble avoir une longueur d’avance. Parmi les hauts faits d’armes qui sont attribués notamment à sa célèbre unité 8200, pépinière de soldats informaticiens, figurent pas moins de cinq opérations menées en quinze ans contre le réacteur nucléaire de Natanz,

Lire l’article complet sur https://www.lefigaro.fr