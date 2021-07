Turquie: Sept morts dans une attaque contre une famille kurde

31 Juillet 2021 à 00h25 | Sept membres d’une famille kurde ont été tués par des assaillants armés qui ont attaqué et tenté de brûler leur maison à Konya, en Turquie.



Sept personnes, toutes membres de la famille Dedeoglu, kurde, ont été tuées vendredi dans une attaque armée dans leur maison à Konya (centre), un crime qualifié de raciste par des défenseurs des droits de l’homme.



Les membres de cette famille avaient déjà été grièvement blessés dans une autre attaque en mai dernier, commise par leurs voisins qui menaçaient de «ne pas laisser les Kurdes vivre ici», avait raconté mi-juillet un membre de cette famille qui a été tué vendredi, au journal en ligne «Gazete Duvar». Ce dernier s’était plaint de la bienveillance des policiers et des juges envers les assaillants et avait ajouté que tous les membres de la famille craignaient pour leur vie.



Selon l’avocat des victimes Abdurrahman Karabulut, la libération des auteurs de cette première attaque leur a donné un sentiment d’impunité.

