Lod: 5 Arabes inculpés pour avoir participé aux émeutes durant le conflit à Gaza

30 Juillet 2021 à 12h06 | Les suspects sont accusés de possession illégale d’armes, d’avoir jeté des cocktails Molotov sur des voitures et des habitations et d’avoir agressé des policiers



Les procureurs ont mis en examen, jeudi, cinq résidents arabes israéliens de Lod accusés d’une série de délits criminels suite à leur participation présumée aux émeutes violentes qui ont eu lieu dans cette ville mixte pendant le conflit à Gaza qui, au mois de mai, a opposé Israël et le Hamas.



Moussa Hassouna (20 ans), Muhammad Masri (30 ans), Muhammad Hassouna (24 ans), Ayub Hassouna (30 ans) et Muhammad Elawer (25 ans) devront répondre de divers chefs d’inculpation et notamment d’avoir illégalement fabriqué, acheté et utilisé une arme. Ils auraient aussi agressé des policiers.



Les suspects sont des proches ou des parents de Moussa Hassouna, qui aurait été tué par des émeutiers juifs aux premiers jours des violences ethniques qui ont déchiré le pays au mois de mai.

