Israël accuse l’Iran d’avoir attaqué un navire et demande une réponse sévère

à 23h19 | Israël a accusé vendredi l’Iran d’avoir mené une attaque au large d’Oman contre un pétrolier géré par une société appartenant à des Israéliens et a déclaré qu’une réponse sévère était nécessaire.



Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré qu’il avait dit au ministre britannique des Affaires étrangères la nécessité d’une réponse ferme à l’attaque au cours de laquelle deux membres d’équipage, l’un britannique et l’autre roumain, ont été tués.



“L’Iran n’est pas seulement un problème israélien, mais un exportateur de terrorisme, de destruction et d’instabilité qui nous nuit à tous. Le monde ne doit pas rester silencieux face au terrorisme iranien qui nuit également à la liberté de navigation”, a déclaré Lapid dans le communiqué.

