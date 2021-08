Avec l’arrestation d’un militant au Maroc, Pékin intensifie sa chasse aux Ouïghours

31 Juillet 2021 à 10h00 | Le militant Yidiresi Aishan a été arrêté au Maroc à la demande de la Chine. Il avait quitté la Turquie qui n’est plus un refuge sûr.



Yidiresi Aishan a été arrêté à l’aéroport de Casablanca au Maroc le 19 juillet 2021. Le militant du peuple ouïghour turcophone et musulman de Chine faisait l’objet d’un avis de recherche international émis par Interpol à la demande de Pékin. La raison ? Il est accusé contre toute évidence de « terrorisme ».



L’homme de 33 ans, originaire du Xinjiang, était actif dans un journal de sa diaspora. Il risque l’extradition vers la Chine, où plus d’un million de Ouïghours sont enfermés dans des « camps de rééducation ».



Le père de trois enfants vivait en Turquie pendant dix ans, comme près de 50 000 Ouïghours . La minorité partage des racines culturelles et linguistiques avec les Turcs, et était plutôt bien tolérée par le régime de M.Erdogan. En 2009, le dirigeant avait accusé Pékin de commettre « une sorte de génocide ».

