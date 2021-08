Turquie: feux de forêt pour le 5e jour consécutif, le bilan passe à 6 morts

1 2021 à 08h37 | Les enquêteurs tentaient d’établir si certains incendies avaient été allumés délibérément



Dans le sud de la Turquie, les pompiers combattent pour le 5e jour consécutif, des feux de forêt qui ont fait six morts, a rapporté l’agence officielle turque Anadolu.



Le bilan des morts dans les incendies qui ont également fait plus de 300 blessés est passé de quatre à six après la découverte des corps de deux ouvriers qui tentaient de combattre les flammes, selon l’agence.



Un nouvel incendie s’est déclaré samedi dans la ville touristique de Bodrum, des habitants et voyageurs ont dû être évacués de leur domicile et de leurs hôtels.



Dix incendies sévissaient toujours dans la région alors que 88 autres ont été maîtrisés depuis mercredi, a indiqué dans un tweet le ministre de l’Agriculture et des Forêts Bekir Pakdemirli.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv