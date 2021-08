1 2021 | L’agence de notation Fitch Ratings a réaffirmé jeudi la note A+ d’Israël avec une perspective stable, citant ses « finances extérieures solides et sa solidité institutionnelle ». L’agence de notation a également noté le ratio dette publique/PIB relativement élevé d’Israël et les risques sécuritaires.



Selon Times of Israël :



« L’économie d’Israël s’est contractée de 2,6 % l’année dernière en raison de la pandémie, mais devrait connaître une croissance de 5,1 % cette année et de 5,7 % en 2022.



L’économie a relativement bien résisté au choc de la pandémie grâce aux industries de haute technologie d’Israël et au succès de la campagne de vaccination, selon un rapport de l’agence.

