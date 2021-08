Ukraine : qu’est-il arrivé à Vitali Chychov, directeur biélorusse d’une ONG, retrouvé pendu à Kiev?

3 2021 à 12h05 | Vitali Chychov, militant et directeur d’une ONG qui aide des opposants au régime biélorusse, a été retrouvé pendu ce mardi en Ukraine. Une enquête est ouverte pour meurtre.



Lundi matin à Kiev, Vitali Chychov, 26 ans, sort faire un jogging. Il n’en reviendra jamais. Son corps a été retrouvé le lendemain dans un parc de la capitale ukrainienne, non loin de chez lui, pendu au bout d’une corde. La police ukrainienne a ouvert une enquête pour « meurtre » car, aux yeux des enquêteurs, la piste du « meurtre camouflé en suicide » ne fait guère de doute. Ce militant biélorusse était directeur d’une ONG visant à aider des opposants au régime biélorusse à s’exiler en Ukraine afin d’échapper à la répression dans leur pays.



L’organisation du militant, « Maison biélorusse en Ukraine » (BDU), dénonce un assassinat orchestré par les autorités de Biélorussie, pays voisin protégé par Moscou. Une opération visant à « liquider » une personne « dangereuse pour le régime » du président Alexandre Loukachenko. Au pouvoir depuis 1994, il exerce ces derniers mois un autoritarisme croissant, à grands coups de perquisitions et d’arrestations parfois spectaculaires, incarcérant avec facilité des milliers de personnes.

Lire l’article complet sur https://www.leparisien.fr