En Turquie, une centrale thermique menacée par les incendies

Les feux font rage depuis une semaine dans le pays et ont provoqué la mort de huit personnes. Ils se rapprochent mardi de la centrale de Milas, dans le sud du pays. Des milliers de personnes continuent d’être évacuées.



Publié aujourd’hui à 15h31



La Turquie affronte les pires incendies depuis au moins une décennie, qui ravagent des forêts et des terres agricoles, ainsi que des zones habitées sur les côtes méditerranéennes et égéennes. Dans le sud du pays, à Milas, la centrale thermique pourrait être faire partie des prochaines victimes de la progression de ces flammes.



« Si nous ne pouvons arrêter l’incendie par une intervention aérienne (…), il se dirigera vers la centrale thermique. La situation est très sérieuse », s’est alarmé lundi 2 août au soir le maire de Milas, Muhammet Tokat, dans une vidéo qu’il a partagée sur Twitter. Mardi matin, le feu n’était toujours pas contrôlé et a dépassé, selon M. Tokat, « le point critique ».



Des touristes et des villageois effrayés ont été évacués par bateau alors que les vents violents et la chaleur propageaient les flammes. Des températures supérieures à 40 °C dans plusieurs villes de Turquie ont aussi provoqué une augmentation record de la consommation d’électricité, donnant lieu à des coupures de courant lundi dans les grandes villes comme Ankara et Istanbul.

