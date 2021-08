Coronavirus : Face à la propagation du variant Delta, Israël renforce ses restrictions

21 Aout à 03h07 | A partir du 8 août, le pass sanitaire sera élargi et le port du masque sera obligatoire dans les lieux extérieurs rassemblant plus de 100 personnes



Malgré la vaccination, Israël fait face à une résurgence du coronavirus. Et comme dans de nombreux pays, la hausse des contaminations ces dernières semaines est liée à la propagation du variant Delta. Les autorités du pays ont donc annoncé mardi soir la remise en place des restrictions sanitaires. Celles-ci entreront en vigueur le 8 août, selon le communiqué officiel, suivant la réunion du cabinet ministériel sur la gestion de la crise.



L’Etat hébreu a ainsi décidé d’élargir l’obligation du pass sanitaire aux lieux publics rassemblant moins de 100 personnes dans un lieu fermé, ainsi que le port du masque obligatoire dans les lieux extérieurs rassemblant plus de 100 personnes. Par ailleurs, la quarantaine sera obligatoire pour les personnes revenant de la plupart des pays du monde, vaccinés ou non. Cette période de quarantaine a été réduite mi-juillet à sept jours au lieu de dix auparavant, sous condition de test négatif.

