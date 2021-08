Covid-19 : 3e dose de vaccin en Allemagne, en Israël… Que disent les études ?

4 Aout 2021 à 08h00 | A une semaine d’écart, l’Allemagne et Israël ont annoncé le lancement d’une campagne de rappel pour les personnes âgées notamment. Une troisième dose qui viserait à rebooster l’immunité des patients face au variant Delta.



C’est une petite musique qui monte depuis déjà plusieurs semaines. Après Israël, le gouvernement allemand a annoncé lundi que dès le 1er septembre, les populations âgées et vulnérables, ainsi que les personnes n’ayant pas reçu de vaccin à ARN messager, pourront bénéficier d’une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19. Le projet n’étant pas encore finalisé, l’âge des personnes concernées n’a pas été précisé par le ministère allemand de la Santé. La semaine dernière, Israël a de son côté autorisé l’administration d’une 3e dose pour les personnes âgées de plus de 60 ans.



Pour la virologue Mylène Ogliastro, directrice de recherche à l’Inrae de Montpellier, ces pays tentent d’anticiper la suite en “reboostant l’immunité face au variant Delta, pour lequel on sait que les anticorps ont une reconnaissance moins bonne de ce virus”. Selon elle, “plus on va laisser circuler ce virus, plus il va probablement échapper au système immunitaire. Cela peut poser problème, il faut arriver à le contrôler pour empêcher sa diversification et l’apparition de nouveaux variants encore plus contagieux”.

