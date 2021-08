13 personnes inculpées, dont Hanin Zoubi, dans le scandale de fraude de Balad

4 2021 à 16h29 | Les accusés devraient avouer les charges dans le cadre d’une négociation de plaidoyer, recevoir des peines avec sursis, des amendes et des travaux d’intérêt général



Des actes d’accusation ont été déposés mercredi contre l’ancienne membre de la Knesset Hanin Zoubi et 12 autres personnes liées au parti arabe Balad pour des délits de faux et de fraude, dans le cadre du scandale des irrégularités financières du parti.



Les procureurs de l’État ont déclaré que les actes d’accusation faisaient partie d’un accord de plaidoyer selon lequel les suspects avoueront leurs crimes et recevront des peines allant du travail d’intérêt général à des peines de prison avec sursis et des amendes de plusieurs dizaines de milliers de shekels.



Les allégations portent sur des irrégularités financières au sein du parti, une faction nationaliste palestinienne radicale qui fait partie de l’alliance de la Liste arabe unie.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com