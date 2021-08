Le ministère des Affaires étrangères furieux que l’UE envoie un représentant à la prestation de serment de Raisi

3 Aout 2021 à 10h12 | Israël est moins qu’enthousiaste quant à la décision de l’Union européenne d’envoyer le secrétaire général adjoint et coordinateur des pourparlers avec l’Iran, Enrique Mora, pour assister à la prestation de serment du président iranien élu Ebrahim Raisi jeudi.



Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Hayat, a tweeté : “La décision de l’Union européenne d’envoyer un haut représentant à la cérémonie de prestation de serment du” Boucher de Téhéran “est déroutante et fait preuve d’un manque de jugement.”



Hayat a déclaré qu’un représentant de l’UE assisterait à la cérémonie “quelques jours seulement après que l’Iran a tué deux civils”, dans “un acte de terrorisme d’État contre la navigation civile”, se référant à une attaque de drone sur un navire géré par Israël au large des côtes de Oman la semaine dernière, au cours de laquelle un citoyen britannique et un citoyen roumain ont été tués.

