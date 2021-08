Un rapport indique que “5-6 Iraniens” ont embarqué à bord d’un pétrolier dans la mer d’Oman

4 2021 à 18h47 | Un groupe d’Iraniens non identifiés est monté à bord du pétrolier Asphalt Princess dans la mer d’Oman mardi, a rapporté Argus Media(link is external) mercredi, après avoir entendu l’enregistrement d’une conversation entre le navire et les garde-côtes des Émirats arabes unis.



Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) avaient précédemment signalé sur son site Web un “détournement potentiel” et conseillé aux navires de faire preuve d’une extrême prudence en raison de l’incident, à environ 60 milles marins à l’est de Fujairah, l’un des émirats.



Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré mardi qu’ils suivaient de près l’incident car il semblait qu’une situation de détournement potentiel se développait.



Dans l’enregistrement, un membre d’équipage dit aux garde-côtes que 5 à 6 Iraniens sont à bord et que le navire dérivait. Le membre d’équipage n’a pas compris ce que les intrus voulaient et a suggéré que le garde-côte leur parle directement.



L’UKMTO, le service d’information de la Royal Navy pour la navigation, a rapporté mercredi que l’incident était “complet”, suggérant que les intru avaient quitté le pétrolier Asphalt Princess.

