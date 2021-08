L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis et aux Nations Unies, Gilad Erdan, exhorte les dirigeants mondiaux à prendre des mesures contre le personnel de l’UNRWA incitant à l’antisémitisme en ligne

4 Aout 2021 à 12h25 | Intitulé “Au-delà des manuels”, un rapport de surveillance révèle 22 cas récents de provocation du personnel de l’UNRWA qui violent les propres règles de l’agence.



L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis et aux Nations Unies, Gilad Erdan, a exhorté les Nations Unies et les dirigeants mondiaux à prendre des mesures contre l’Agence des Nations Unies pour les travaux de secours après qu’un rapport de surveillance a révélé que plus de 100 éducateurs et membres du personnel de l’UNRWA ont publiquement promu la violence et l’antisémitisme sur les réseaux sociaux. .



“L’UNRWA prouve une fois de plus qu’il n’est pas une organisation humanitaire mais une organisation qui encourage le terrorisme sous les auspices de l’hypocrisie de l’ONU”, a déclaré Erdan.



“Après avoir étudié le rapport en profondeur, j’ai écrit une lettre urgente au Secrétaire général de l’ONU et à l’UNRWA avec une demande claire : licencier immédiatement tous les employés impliqués dans le rapport et procéder à un examen approfondi des autres employés de la organisation et de licencier tout employé qui agit de manière similaire. J’ai également demandé la mise en place immédiate d’une commission d’enquête et que tous les pays qui financent cette organisation ignoble cessent leur financement et prennent des mesures pour enquêter sur ses actions », a-t-il déclaré.

