En Turquie, des incendies ravageurs et un regain de racisme anti-kurde

5 2021 à 07h50 | Alors que la Turquie subit depuis une semaine de graves incendies, la presse gouvernementale désigne des coupables: le Parti des travailleurs du Kurdistan et la minorité kurde. Un climat de paranoïa semble s'être installé, s'inquiète le «Courrier international»



La Turquie se bat depuis une semaine contre les flammes. Plus de 150 incendies se sont déclarés. Bilan provisoire: huit morts et des centaines de personnes évacuées. Jeudi matin encore, un feu menaçait une centrale thermique, près de Milas, dans le sud de la Turquie. L’inquiétude s’est emparée de la population, notamment des Kurdes, qui subissent un regain de racisme alimenté par la presse gouvernementale.

