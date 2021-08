Turquie: faut-il craindre une montée des violences anti-kurdes d’ici aux prochaines élections?

5 Aout 2021 à 08h46 | Le principal parti pro-kurde, le Parti démocratique des peuples, ou HDP, affirme sa crainte d’une montée des violences anti-kurdes en Turquie d’ici aux prochaines élections programmées dans deux ans. Il accuse le président M.Erdogan de jouer sur les divisions pour mieux perpétuer son pouvoir.



C’est le meurtre, la semaine dernière, de sept membres d’une famille kurde qui a relancé le débat sur ce sujet extrêmêment sensible. La famille Dedeoglu – un couple et ses cinq enfants âgés de 30 à 45 ans – a été tuée par balles le soir du 30 juillet dans sa maison de Konya. Ils avaient migré il y a une trentaine d’années de Kars, dans l’est du pays, jusqu’à cette province du centre de l’Anatolie et selon eux, cela faisait environ dix ans qu’ils étaient en conflit avec une famille de voisins. « Selon eux », car les Dedeoglu avaient raconté leur histoire à la presse après avoir été attaqués une première fois en mai par une cinquantaine de personnes. Ils avaient alors expliqué que leurs voisins les avaient menacés de mort en se présentant comme des nationalistes qui allaient débarrasser le quartier des Kurdes. À l’époque, sept personnes avaient été incarcérées, puis cinq remises en liberté. Le meurtrier est un voisin âgé de 33 ans.

Lire l’article complet sur https://www.rfi.fr