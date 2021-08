La Turquie ouvre une enquête sur un appel à l’aide internationale contre les incendies sur les réseaux sociaux

| Les procureurs turcs ont ouvert, jeudi, une enquête relative à une campagne sur les réseaux sociaux demandant une aide internationale pour lutter contre les incendies qui ravagent les forêts dans le sud du pays.



Le bureau du procureur d’Ankara a déclaré enquêter sur des comptes de réseaux sociaux soupçonnés de «générer la peur et la panique» et d’inciter à la haine parmi le public, selon l’agence de presse nationale Anadolu. Ceux-ci sont également suspectés d’avoir insulté l’Etat et son président.



Le gouvernement du président M.Erdogan a, par le passé, suspendu l’accès aux plateformes telles que Twitter et YouTube sur la base d’allégations similaires.



Dans un contexte de colère et de désespoir croissants face à la réponse du gouvernement aux incendies, des utilisateurs de Twitter et d’Instagram ont lancé des appels à l’aide à la communauté internationale en utilisant le hashtag #HelpTurkey au cours de la semaine.



Alors que la Turquie est aux prises avec les pires incendies depuis plus de dix ans, M.Erdogan a une nouvelle fois nié que le pays avait échoué à mettre en place des mesures préparatoires adéquates, dans des commentaires adressés au radiodiffuseur A Haber tard mercredi, accusant l’opposition de répandre des mensonges.

