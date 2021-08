Des centaines de Turcs quittent leurs maisons, menacées par les incendies

5 Aout 2021 à 13h07 | Plus de 180 feux ont ravagé des forêts et des terres agricoles, ainsi que des zones habitées sur les côtes méditerranéennes de la Turquie depuis mercredi dernier.



Ces incendies sans précédent auxquels fait face la Turquie depuis plus d’une semaine sont liés à la vague de chaleur extrême qui frappe le sud de la Turquie, en lien avec le réchauffement climatique.



Les secouristes turcs ont commencé jeudi à évacuer des centaines de villageois par la mer alors qu’un violent incendie se rapprochait dangereusement d’une centrale thermique stockant des milliers de tonnes de charbon.

