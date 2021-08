Emmanuel Macron : cette énorme gaffe écologique faite par le Président en Polynésie

5 2021 à 12h27 | Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron s’est rendu pour la première fois depuis le début de son mandat présidentiel en Polynésie. L’occasion pour lui d’annoncer des mesures pour faire face aux changements climatiques sur l’île, et ce, en faisant une bourde monumentale pas vraiment écolo.



Ecolo-quoi ? Le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron a débarqué en Polynésie pour une première visite officielle depuis le début de son mandat. Très attendu, le président de la République a multiplié les bains de foule ainsi que les discours. Parmi eux, une annonce pour la construction de 17 abris de survie à Manihi, où les 500 habitants craignent d’être submergés par la montée des eaux et où les cyclones se multiplient depuis 1983. “On a trop tardé mais on y est”, a confié le président de la République à un habitant, inquiet que les habitants de Manihi ne deviennent les “premiers réfugiés climatiques”.



Toutefois, si l’annonce d’Emmanuel Macron a été reçue comme une belle intention, sur le tarmac de l’aérodrome, le chef de l’État semble avoir zappé ses nouveaux principes écolos, et ce pour… rester au frais. Comme le rapporte Paris Match, en kiosque jeudi 5 août, les moteurs de deux Falcon présidentiels sont en effet restés allumés pour la climatisation dans les engins, et ainsi s’assurer le confort des passagers. Une gaffe de la part d’Emmanuel Macron qui risque de ternir un peu plus sa réputation de président pas vraiment écolo, désigné par Green Peace comme le champion des promesses sur ce point, mais beaucoup moins des actes, voir même, des rétropédalages.

