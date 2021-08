Covid-19 : Apres Israël, Macron confirme une troisième dose de vaccin pour certains à la rentrée

5 Aout 2021 à 11h48 | Le président de la République a confirmé que « les plus âgés et les plus fragiles » seront concernés par ce rappel vaccinal anti-Covid-19.



Emmanuel Macron persiste et signe. Dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président de la République a confirmé jeudi que l’exécutif se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid « à la rentrée » pour « les plus fragiles et les plus âgés ». Il avait déjà annoncé le 12 juillet le principe d’une campagne de rappel à la rentrée pour les plus vulnérables, comme le font d’autres pays, comme Israël. « Oui, il faudra vraisemblablement une 3e dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles […], à ce stade, mais on apprend à chaque étape », a-t-il expliqué lors d’une 9e vidéo tournée en selfie depuis le fort de Brégançon, sa résidence d’été.

Lire l’article complet sur https://www.lepoint.fr