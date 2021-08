La Finul appelle Israël et le Liban à ne pas laisser la situation dégénérer à cause de “fauteurs de troubles”

5 2021 à 16h24 | Suite à des roquettes tirées depuis le Liban sur Israël et à des frappes de l’Etat hébreu en riposte, le commandant de la Force intérimaire des Nations unies (Finul), le général del Col, a exhorté les deux parties à ne pas laisser la situation dégénérer le long de la frontière à cause des actions de “fauteurs de troubles”. Il les a appelées à “explorer les moyens possibles d’améliorer la sécurité et la stabilité le long de la Ligne bleue”, qui marque la frontière entre les deux pays, lors d’une réunion tripartite avec l’armée libanaise et Tsahal au quartier général de l’ONU à Ras Nakoura.



“Dans cette période d’instabilité régionale, le rôle de coordination et de liaison de la Finul doit plus que jamais être respecté par toutes les parties. Ce mécanisme a bien fonctionné dans les temps difficiles”, a déclaré le général del Col, appelant à “ne pas laisser les fauteurs de troubles l’emporter” sur la stabilité dans la région.



Les tensions le long de la frontière libano-israéliennes se sont renouvelées mercredi, suite à des tirs de roquettes non-revendiqués du Sud-Liban vers Israël, avant de dégénérer en tirs de mortier et de culminer avec des frappes aériennes de l’aviation israélienne dans la région de Dimachqiya, près de Marjeyoun.



Tsahal a revendiqué des “attaques contre des infrastructures utilisées pour des activités terroristes” contre l’Etat hébreu et mis en garde contre une “escalade”, tandis que les autorités libanaises ont condamné ces “agressions” et appelé à un retour au calme.

