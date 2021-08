En Turquie, Erdogan critiqué pour sa mauvaise gestion des incendies

La côte méditerranéenne du pays est frappée depuis plus d’une semaine par de multiples feux. Le gouvernement, qui a tardé à réagir, cherche des boucs émissaires.



Publié aujourd’hui à 05h50



Ils étaient des milliers, pompiers, policiers, soldats, villageois, jeudi 5 août, à lutter sans relâche contre les incendies qui ravagent depuis neuf jours la côte méditerranéenne de la Turquie, une destination prisée des touristes, source importante de revenus en devises pour le pays.



Les températures caniculaires, la grande sécheresse des sols et les vents puissants rendent la lutte particulièrement ardue. Jeudi soir, dix-sept incendies faisaient toujours rage dans plusieurs provinces, notamment dans les régions côtières d’Antalya et de Mugla, dont les pinèdes, les oliveraies et les villages sont toujours en proie aux flammes, malgré l’entrée en action d’avions bombardiers d’eau venus d’Espagne, de Croatie, d’Ukraine, de Russie et d’Azerbaïdjan.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr