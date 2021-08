Le Liban “est colonisé par l’Iran à travers le Hezbollah”

4 2021 | Il y a un an, plus de 200 Libanais étaient tués dans les violentes explosions du port de Beyrouth. Depuis, le pays traverse une crise politique sans précédent et n’a plus de gouvernement. Pour le politologue franco-libanais, Antoine Basbous, c’est le parti islamiste Hezbollah qui, dans les faits, a pris le pouvoir. Il alerte mercredi au micro d'”Europe Soir” sur la situation du pays.



Un an jour pour jour après les explosions qui ont tué plus de 200 personnes à Beyrouth, le Liban traverse l’une des plus grandes crises politique et économique de son histoire. Mercredi, une visioconférence internationale, co-présidée par Emmanuel Macron, a été organisée pour apporter une réponse humanitaire à ce que traverse le pays. Mais pour le politologue fanco-libanais, Antoine Basbous, cela n’est pas suffisant. Ce spécialiste du monde arabe et de l’islam était l’invité d’Europe 1 mercredi soir.



Emmanuel Macron a annoncé mercredi une aide de 100 millions d’euros au Liban pour aider le pays à sortir de la crise économique et politique dans laquelle il est embourbé. Mais selon le politologue libanais Antoine Basbous, “le problème est ailleurs”. “Ce pays est colonisé par l’Iran à travers le Hezbollah. Le parti politique a sélectionné des dirigeants qui sont des télégraphistes chez lui pour diluer et déliter l’identité libanaise, et la remplacer”, avance ce spécialiste du monde arabe et de l’islam.

