Comment le Liban a fait de Macron un apprenti sorcier

6 2021 | Un an après la visite spectaculaire du président français à Beyrouth, le bilan n’est pas glorieux. Si la faute en incombe avant tout à la partie libanaise, Paris aurait pu (beaucoup) mieux faire, au moins en rendant sa stratégie plus lisible.



Autant entrer tout de suite dans le vif du sujet : la responsabilité de l’échec de la mission française au pays du Cèdre incombe avant tout et surtout à la partie libanaise. Personne ne peut sauver un pays qui refuse de se sauver lui-même. Emmanuel Macron a le mérite d’avoir essayé, d’avoir mis la main à la poche, de ne pas avoir abandonné le Liban en proie à un fort isolement diplomatique. Et, jusqu’à preuve du contraire, personne n’a fait mieux ou n’a ne serait-ce que proposé une alternative plus efficace. Le Liban est si cassé qu’il est impossible de le réparer en quelques mois. Il était prétentieux, côté français, de penser pouvoir le faire, tout comme il était naïf, côté libanais, de croire qu’Emmanuel Macron – ou un autre – pouvait endosser dans ces circonstances le costume de l’homme providentiel.



Dans les rangs des parties issues de la société civile, on a beaucoup reproché au locataire de l’Élysée d’avoir contribué à « relégitimer » la classe politique, en la plaçant au cœur de son initiative. Mais cette critique peut paraître injuste.



Le pays était ingouvernable et ses dirigeants indéboulonnables bien avant que le chef de l’État français n’intervienne, et rien ne permet de penser que l’histoire aurait été différente s’il ne s’était pas invité dans ce bourbier.



Le reproche semble témoigner d’une forme de frustration liée au propre sentiment d’impuissance des formations de l’opposition dont une partie attendait certainement beaucoup trop de Paris.

