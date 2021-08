Plaintes après la nomination de Yael German au poste d’envoyée en France

5 2021 à 15h06 | Le bureau du ministre des Affaires étrangères a rejeté les critiques sur le manque de maîtrise du français de l’émissaire, affirmant que c’est sa proximité avec Lapid qui compte



Selon un reportage publié jeudi sur le site d’information Ynet, la nomination de German est critiquée par certaines personnes impliquées dans les relations entre Israël et la France, y compris des membres de la communauté juive française, car la nouvelle ambassadrice ne parle pas couramment le français – une compétence considérée comme importante dans un pays connu pour son dédain de l’anglais.



Le reportage souligne qu’un non-francophone a, par exemple, beaucoup moins de chances d’être invité à des interviews à la télévision française. Le rapport indique que des dirigeants communautaires et certains législateurs français ont demandé à Lapid et au Premier ministre Naftali Bennett de nommer une personne maîtrisant la langue et connaissant la mentalité française, afin de mieux communiquer avec le public français.

