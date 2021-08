130 nouveaux immigrants en provenance de France en Israël.

5 Aout 2021 | 130 nouveaux immigrants en provenance de France ont atterri mercredi soir à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, après avoir voyagé à bord d’un avion spécialement affrété par le ministère israélien de l’Immigration et de l’Intégration ainsi que la Friendship Foundation.



« Ces olims, dont plus de la moitié sont des enfants, ont fait part de leur émotion à leur arrivée, confiant qu’ils réalisaient pour beaucoup un rêve de longue date motivé à la fois par leur sionisme, et leur volonté de vivre conformément à leur identité sans crainte de l’antisémitisme.

