Erdogan, la grande enquête (1/3) : la vertigineuse ascension d’un assoiffé de pouvoir

6 Août 2021 à 16h32 | Crise économique, Covid-19, scandales, mafia et popularité en chute libre… Au pouvoir depuis dix-huit ans, le président turc vacille pour la première fois de son règne. En Turquie, une question domine : jusqu’où ira-t-il pour garder son trône ? Premier épisode de notre enquête sur place.



Chaque 15 juillet depuis cinq ans, la Turquie célèbre sa “journée nationale de la démocratie”. Les chaînes de télévision saturent de feuilletons à la gloire des résistants, les soldats marchent au pas et M.Erdogan délivre un interminable discours vantant sa “nouvelle Turquie”. Cette année, le président en personne est descendu de son palais blanc, sur les hauteurs d’Ankara, pour inaugurer le “musée de la Démocratie”, un bâtiment hommage au 15 juillet 2016, date de la tentative de coup d’Etat qui a fait basculer le pays, et son reis tout-puissant.



Alors que, près du Parlement, la fête bat son plein pour l’inauguration du musée, à l’intérieur les députés turcs ne se relâchent pas. A la demande du gouvernement, ils s’apprêtent à prolonger l’état d’urgence, décrété au lendemain du putsch manqué, de trois nouvelles années. Ce dispositif légal a permis à Erdogan de purger le pays de tous les fonctionnaires en désaccord avec ses idées. Environ 100 000 personnes ont été licenciées, et plus de 300 000 arrêtées. Pour le maître d’Ankara, ce coup d’Etat mal préparé aura été “un don de Dieu”, comme il le dit lui-même.

