Vaccination: La stratégie d’Emmanuel Macron vivement critiquée

7 Août 2021 à 07h03 | Au contraire, l’omniprésence d’Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux est vivement critiquée, notamment par l’opposition. “C’est le retour du président épidémiologiste. Ça risque de brouiller les messages,” s’est agacé le candidat LR Philippe Juvin. Même constat du côté de Rassemblement national. “Ce n’est pas le t-shirt du président de la République qui le rendra plus accessible, plus jeune et plus convaincant. Depuis le début de la crise sanitaire, le président de la République veut être tout à la fois. Il veut être infectiologue, il veut être virologue, il veut être médecin urgentiste, il veut être médecin réanimateur. La réalité c’est qu’il n’est pas ça, ce n’est pas son rôle. Il aurait dû, dès le début de la campagne de vaccination, inciter, convaincre et non pas contraindre. Ce pass sanitaire est un aveu d’échec” a estimé Julien Odoul, porte-parole du RN, sur France Info. A chacun son avis.

Lire l’article complet sur https://www.gala.fr