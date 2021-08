Les réactions libanaises face aux tensions toujours fortes entre le Hezbollah et Israël

7 Août 2021 à 01h18 | La tension reste palpable au Liban, après la poussée de fièvre entre le Hezbollah et l’État d’Israël ces dernières 48 heures. Le tir de roquettes par le parti chiite contre des positions israéliennes a ravivé les divisions inter-libanaises et provoqué des réactions allant de la condamnation au soutien.



Les dirigeants libanais se font discrets, après le tir de roquettes revendiqué par le Hezbollah contre des positions israéliennes et les images montrant des habitants interceptant l’unité du parti chiite responsable de ce bombardement.



De nombreuses figures politiques libanaises ont condamné l’action du Hezbollah, qui met selon eux le Liban et la population en danger. D’autres voix plus timides ont exprimé leur soutien au parti chiite.



Sur le terrain, la tension reste forte, malgré l’arrestation par l’armée de quatre combattants du Hezbollah qui manœuvraient le lance-roquettes multitube, lequel a été saisi.



Des partisans du Hezbollah ont chassé de la ville de Saïda, à 40 kilomètres au sud de Beyrouth, des vendeurs de figues druzes. Un acte de représailles après l’interception, par des habitants druzes, de l’unité responsable des tirs de roquettes.



Les Druzes ont riposté en attaquant, dans la localité d’Aley, à 20 km au sud-est de Beyrouth, des automobilistes chiites, dont plusieurs ont été blessés.

Lire l’article complet sur https://www.rfi.fr