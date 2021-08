Israël va envoyer des pompiers en Grèce pour lutter contre les incendies

6 Août 2021 à 14h28 | En dépit de la gravité des incendies, la Grèce ne déplore que quelques blessés légers



Des pompiers israéliens vont être envoyés en Grèce afin de participer à l’effort international visant à maîtriser les incendies importants qui font rage dans le sud de l’Europe, a déclaré jeudi l’autorité de secours et de lutte contre les incendies.



Alimentés par l’une des pires vagues de chaleur depuis des décennies et largement imputés au changement climatique, plus de 110 incendies de forêt font rage en Grèce, menaçant des maisons au nord d’Athènes et des trésors archéologiques.

