Israël frappe Gaza en réponse à des ballons incendiaires

7 Août 2021 à 05h42 | Israël a mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes aériennes sur des cibles du Hamas à Gaza, en représailles à des lancers de ballons incendiaires ayant provoqué des incendies en Israël.



«En réponse aux lancers continus de ballons incendiaires depuis Gaza en direction d’Israël(…) des jets de combat ont frappé une infrastructure militaire du Hamas et un site de lancement de roquettes», a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué tôt samedi. «Le site de lancement de roquettes était situé à proximité de zones civiles, soulignant une fois de plus comment le Hamas continue de mettre en danger les civils palestiniens», ajoute l’armée. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.



Quatre incendies se sont déclenchés vendredi dans la région d’Eshkol, proche de Gaza, ont affirmé les pompiers israéliens, sans faire état de victimes et précisant que des experts avaient conclu que la source des feux était des «ballons incendiaires».

