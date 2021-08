Israël met le Hezbollah en garde et prépare une riposte « ouverte et secrète »

6 Août 2021 à 17h00 | Selon un responsable, Tsahal procède à des frappes aériennes et d’artillerie à grande échelle, visant les infrastructures, en réponse au barrage



Un responsable de la défense a déclaré vendredi qu’Israël prépare un large éventail de réponses militaires et secrètes au barrage de roquettes tirées par le groupe terroriste Hezbollah, mais a concédé que la sévérité de cette riposte dépendra de l’évolution de la situation.



« Tsahal prend actuellement des mesures avec des frappes à grande échelle au Liban, principalement avec de l’artillerie et des frappes sur les infrastructures avec des avions de chasse, comme nous ne l’avons pas fait depuis des années », a déclaré le responsable dans un communiqué.



« L’establishment de la défense prépare des options supplémentaires pour une réponse par différents moyens – ouvertement et secrètement – en fonction des développements [sur le terrain]. La poursuite de nos activités sera conforme aux besoins opérationnels et à un calendrier qui convient le mieux à Israël », a ajouté le responsable.

