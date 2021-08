Emmanuel et Brigitte Macron en stress : ce problème qui a dû être géré par la gendarmerie

7 Août 2021 à 18h50 | Ce samedi 7 août, un important dispositif de gendarmerie a été mis en place à proximité du lieu de vacances d’Emmanuel et Brigitte Macron.



Emmanuel et Brigitte Macron passent actuellement leurs vacances au Fort de Brégançon, dans le Var. Mais, le Président de la République reste très actif, notamment en gardant un œil bien attentif sur l’évolution de la situation sanitaire en France. D’autant plus que l’actualité aurait pu arriver jusqu’aux portes de son lieu de villégiature estivale. En effet, ce samedi 8 août, la sécurité du chef de l’État craignait notamment une manifestation des anti-pass sanitaire, à Bormes-les-Mimosas.



Nos confrères de Var Matin évoquent ainsi qu’un important dispositif de gendarmerie a été mis en place par la préfecture et le nouveau commandant du groupement du Var, dans la matinée de ce samedi. Ainsi, la gendarmerie a quadrillé le secteur et multiplié les contrôles à proximité du lieu de vacances du couple présidentiel. Des manifestants avaient prévu de se regrouper sur la plage, face au Fort de Brégançon, dans le but de rappeler à Emmanuel Macron “ses engagements” de ne pas instaurer de pass sanitaire ainsi que “l’illégitimité de la loi”.

