JO-2020: l’Israélienne Linoy Ashram remporte la médaille d’or en gymnastique rythmique, la 3ème dans l’histoire du pays

7 Août 2021 à 13h31 | “J’ai accompli aujourd’hui ce dont j’ai rêvé toute ma vie”



A 22 ans, l’Israélienne Linoy Ashram a remporté la médaille d’or samedi en gymnastique rythmique aux Jeux olympiques de Tokyo.



Elle s’est imposée à l’issue des quatre rotations (cerceau, ballon, massues, ruban) avec un total de 107,800 points devant la grande favorite, la Russe Dina Averina (107,650 pts) et la Bélarusse Alina Harnasko (102,700 pts).



La gymnaste, vice-championne du monde 2018 et médaillée de bronze des Mondiaux-2017 et 2019, a offert à Israël le troisième titre olympique de son histoire.

