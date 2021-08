Coronavirus : L’Iran annonce plus de 500 morts en 24h (chiffres sous-évalués)

21 Août à 10h08 | L’Iran a officiellement enregistré 542 décès et 39.619 nouveaux cas en 24 heures, deux records qui portent le bilan total à 94.015 morts



C’est le pays le plus touché du Proche et Moyen-Orient. Plus de 500 décès liés au coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures en Iran, un record depuis le début de la pandémie.



L’Iran a officiellement enregistré 542 décès et 39.619 nouveaux cas en 24 heures, deux records qui portent le bilan total à 94.015 morts sur 4.158.729 cas d’infection au Covid-19, a précisé le ministère de la Santé. L’Iran avait franchi mercredi la barre symbolique de quatre millions de cas tandis que le nombre de contaminations avait aussi atteint un nouveau record pour la troisième journée d’affilée. Le précédent record de décès avait été enregistré le 26 avril, avec 496 morts.



Des chiffres sous-évalués



De l’aveu même des autorités sanitaires nationales, les statistiques officielles sur l’épidémie sont largement sous-évaluées. Depuis fin juin, la République islamique peine à contenir ce que le gouvernement présente comme une « cinquième vague » de la maladie, portée par la propagation du variant Delta, plus contagieux.

Lire l’article complet sur https://www.20minutes.fr