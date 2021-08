En Turquie, un hashtag pour appeler à l’aide face aux incendies met le sultan Erdogan hors de lui

| Après les incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d’hectares en Turquie, c’est un hashtag qui enflamme le pays. #HelpTurkey a été repris en masse par les Turcs, ce qui a agacé Erdogan et “humilié” le gouvernement.



En Turquie, après douze jours, les incendies semblent maîtrisés mais c’est désormais un hashtag qui crée la polémique. Ce hashtag #HelpTurkey est né de l’indignation d’une partie des Turcs, témoins de deux scènes paradoxales. Deux scènes qu’on pense tirées de deux réalités parallèles. D’un côté les pires incendies qu’a connu la Turquie. 95 000 hectares partis en fumée. Les zones forestières de la côté méditerranéenne ravagées, le ciel orange, l’air irrespirable et les huit morts comptabilisés.



De l’autre, un président, M.Erdogan, qui se rend sur le front des incendies à bord d’un bus escorté par la police, qui parle aux victimes à travers un mégaphone, et qui, pour les réconforter, jette des sachets de thé depuis la porte ouverte de son bus.



Un président qui tarde à réellement réagir, et qui avoue au bout de quelques jours que la Turquie n’a pas les moyens de faire face à ces incendies. Elle n’a pas d’avion bombardier d’eau en état de fonctionner. Les Turcs se déchaînent alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag #HelpTurkey, un appel à l’aide internationale.



Il entraîne 2,5 millions de retweets, une “humiliation” pour le président Erdogan. Allergique à la critique, l’homme tout puissant de Turquie n’a pas besoin d’aide, surtout pas des étrangers. Mais devant l’ampleur des incendies, il change finalement de discours et accepte l’aide aérienne.

